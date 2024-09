Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch - Flucht vor Verkehrskontrolle mit anschließendem Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Nordenham - Am 13.09.2024, gegen 23:00 Uhr, stellten die Polizeibeamten im Rahmen der Streifenfahrt einen Pkw Mercedes fest, welchen sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Hierzu wurde der fahrzeugführenden Person ein Haltesignal gezeigt. Der 27-jährige Nordenhamer erhöhte jedoch seine Geschwindigkeit, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten versuchten noch dem Pkw mit Sonder- und Wegerechten zu verfolgen.

Kurz darauf verlor der Fahrzeugführer bereits aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit in einer Kurve der Straße "Am Deich" in Nordenham die Kontrolle über den Pkw und fuhr geradeaus auf den dort befindlichen Deich, wodurch dieser beschädigt wurde. Bereits vor dem Eintreffen der Beamten, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und prallte im Bereich der Heiligenwiehmstraße gegen einen Baum.

Hier konnte der unverletzte Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren war der durch ihn geführte Pkw weder zugelassen, noch versichert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen Mercedes E500 in Schwarz mit einem Kurzzeitkennzeichen aus dem Zulassungsbezirk HB. Sollten Personen in der Zeit des Tages zuvor den Pkw bereits festgestellt haben und sollte dieser mit nicht angemessener Fahrweise aufgefallen sein, so werden Zeugen gebeten sich beim Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 zu melden.

