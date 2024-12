POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der K117 Fleckertshöhe

Bendorf (ots) - Am Dienstag, den 03.12.2024, wurde zwischen 08:10 Uhr und 11:25 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Ringstraße in Bendorf (Tempo 30 Zone), in Nähe der dortigen Grundschule, durchgeführt. Im genannten Zeitraum konnten insgesamt 18 Verstöße festgestellt werden. In 11 Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Der schnellste Fahrer wurde mit 63 km/h ...

