POL-PDKO: Verkehrskontrolle in Bendorf

Lahnstein (ots) - Am Dienstag, 03.12.2024 kam es in Lahnstein zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Verkehrsteilnehmer unachtsam waren und Verkehrssituationen falsch einschätzten. In zwei Fällen wurde beim Ausparken der fließende Verkehr nicht beachtet, so dass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. In beiden Fällen wurden Insassen in den Fahrzeugen leicht verletzt. In drei weiteren Fällen kam es zu ...

mehr