Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Unfälle durch Unachtsamkeit

Lahnstein (ots)

Am Dienstag, 03.12.2024 kam es in Lahnstein zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Verkehrsteilnehmer unachtsam waren und Verkehrssituationen falsch einschätzten. In zwei Fällen wurde beim Ausparken der fließende Verkehr nicht beachtet, so dass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. In beiden Fällen wurden Insassen in den Fahrzeugen leicht verletzt. In drei weiteren Fällen kam es zu Vorfahrtsverstößen. Glücklicherweise blieb es hierbei bei Blechschäden. Es besteht der Verdacht, dass in allen Fällen, die zu dieser Jahreszeit üblichen Sichteinschränkungen, aufgrund beschlagener Scheiben oder tiefstehender Sonne, mit ursächlich gewesen sein könnten.

