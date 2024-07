POL-MFR: (714) Person durch Unbekannte angegangen und mit Pfefferspray besprüht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (04.07.2024) beraubten Unbekannte drei Jugendliche in einem Nürnberger Park. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:15 Uhr wollten drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren den Rosenaupark von der Bleichstraße kommend in Richtung Plärrer durchqueren. Im Park wurden die drei Schüler von einer Gruppe von unbekannten Jugendlichen angesprochen und am Weitergehen ...

