Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Einbrüche mit Diebstahl und Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go) Bollenser Straße, (Autohaus) Hans-Böckler-Straße, (Firmengelände) OT Sohlingen, Bleichstraße (Firmengelände) zwischen Dienstag, dem 23.04.2024, 18:00 Uhr und Mittwoch, dem 24.04.2024, 07:00 Uhr.

Mehrere Einbruchdiebstähle mit Sachbeschädigung verzeichnete die Polizei in Uslar. Im o.g. Zeitraum wurden, durch bisher unbekannte Täter, diverse Gartengeräte der Marken Stiehl und Echo sowie Kabeltrommeln mit Kupfer entwendet. Ein Teil des Diebesgutes (Kabeltrommeln) wurde bereits, kurz nachdem die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen wurden, in der Nähe auf einer Weide aufgefunden. Weiteres Diebesgut konnte in einem verunfallten Fahrzeug an einer Kreuzung zwischen Bodenfelde und Lippoldsberg festgestellt werden. Die Täter flüchteten auf unbekannte Weise in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die hier Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell