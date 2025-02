Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Weitere Suchmaßnahmen nach Klaus Renken ++ Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Weitere Suchmaßnahmen nach Klaus Renken ++

Lauenbrück. Am Wochenende berichteten wir über unseren WhatsApp-Einsatzkanal, dass der Hund des Vermissten im Bereich Bocksbrücke/Aukampsweg aufgefunden wurde. Infolge dieser neuen Erkenntnisse wurden weitere Suchmaßnahmen geprüft. Am gestrigen Tag kamen erneut Personenspürhunde der gemeinnützigen Organisation K9 zum Einsatz. Diese schlugen in einem unwegsamen Moorgebiet zwischen dem Mobilheimpark Aukamp und dem Wümmeweg an. Heute Vormittag sind in diesem Bereich erneut Taucher im Einsatz. Weitere Maßnahmen zur Lokalisierung des Vermissten werden fortlaufend geprüft.

++ Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt ++ Bilder in der digitalen Fotomappe ++

Rotenburg. Am späten Abend des 16. Februar 2025, gegen 23:30 Uhr, stellten Beamte der Polizei Rotenburg einen 45-jährigen Mann in der Verdener Straße/Ecke Am Föhrenhof, der dabei war, einen Stromverteilerkasten mit Graffiti zu besprühen. Die Polizisten näherten sich dem Verdächtigen unbemerkt zu Fuß und konnten ihn auf frischer Tat stellen und drei Farbdosen sicherstellen. Ob der Mann auch für weitere Sachbeschädigungen verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt.

++ AfD-Infostand und Versammlungen in der Rotenburger Fußgängerzone ++

Rotenburg. Am 15. Februar 2025, zwischen 10:00 und 13:00 Uhr, fanden in der Rotenburger Fußgängerzone mehrere politische Veranstaltungen im Vorfeld der Bundestagswahl statt.

Neben einem Informationsstand der AfD führten die Parteien BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die SPD einen Versammlungsaufzug durch die Innenstadt durch. Zudem hielt die Friedensgruppe Rotenburg eine Mahnwache unter dem Motto "Frieden in der Welt" ab. In der Spitze befanden sich rund 650 Teilnehmer vor Ort. Die Versammlungen verliefen friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse.

++ Betrüger in Bremervörde aktiv - Polizei warnt vor Telefontricks ++

Bremervörde. Seit Anfang Februar kam es im Raum Bremervörde erneut zu mehreren Fällen von Telefonbetrug, bei denen Seniorinnen um mittlere fünfstellige Beträge betrogen werden sollten oder wurden.

Am 11. Februar wurde eine 85-jährige Frau angerufen. Die Täter gaben sich als ihre Tochter aus und forderten sie auf, 10.000 Euro zu überweisen. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch, stoppte die Transaktion und informierte die echte Tochter.

Am 7. Februar fiel eine 87-jährige Frau auf Betrüger herein, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Unter dem Vorwand, ihr Vermögen sichern zu müssen, brachten sie die Seniorin dazu, zwei Überweisungen in mittlerer fünfstelliger Höhe an die Täter zu tätigen.

Am 3. Februar erhielt eine 90-jährige Frau einen Anruf von einem falschen Staatsanwalt. Unter dem gleichen Vorwand wurde sie zu drei Überweisungen in mittlerer fünfstelliger Höhe verleitet.

Die Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern:

- Behörden fordern über das Telefon niemals Bargeld oder Überweisungen von Ihnen.

- Legen Sie auf, wenn jemand am Telefon Geld, Wertgegenstände oder sensible Informationen verlangt.

- Wenn Sie sich unsicher fühlen und/oder unter Druck gesetzt werden, beenden Sie das Gespräch sofort und wählen Sie den Notruf 110.

- Sprechen Sie mit Verwandten oder Vertrauenspersonen, bevor Sie Überweisungen tätigen. Informieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die Betrugsmaschen!

- Im Zweifel immer die Polizei unter 110 verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell