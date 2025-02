Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Montag (24.02.2025) gegen 17:30 Uhr prallte ein 27-jähriger E-Scooter Fahrer aus Hemmoor auf der Hauptstraße (B73) in Hemmoor gegen einen abbiegenden Opel, der von einem 65-jährigen Mann aus Osten gefahren wurde. Zum Unfallzeitpunkt wollte der Senior aus der Mühlenstraße auf die B 73 einbiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Hechthausen auf dem Geh-/Radweg fahrenden E-Scooter-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammen des 27-jährigen mit der linken vorderen Fahrzeugecke des Opel. Der 27-jährige wurde durch den Unfall leicht am Bein verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

