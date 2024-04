Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Medienvertreter angegriffen

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden am Freitag zwei Medienvertreter angegriffen. Der Reporter sowie der Kameramann des Nachrichtensenders WELT hatten sich am Morgen für eine Liveschaltung vor dem Thüringer Landtag aufgehalten. Während ihrer Arbeit wurden sie von einem zunächst unbekannten Mann gestört. Er drängte sich nicht nur in das Bild, sondern beleidigte die Journalisten und schlug einen von ihnen in das Gesicht. Zudem spuckte er gegen das Auto der Medienvertreter. Durch den Angriff wurde der 51-jährige Reporter leicht verletzt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde ein 42-jähriger Tatverdächtiger aus Erfurt bekanntgemacht. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung erstattet. (JN)

