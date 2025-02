Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Passantin Marihuana zum Kauf angeboten: Drei mutmaßliche Dealer bei Kontrollen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Im Rahmen der "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" führten zivile und uniformierte Beamte der OE City am gestrigen Montag in der Kasseler Innenstadt Kontrollen durch und konnten hierbei auch dank dem Hinweis einer Zeugin drei mutmaßlicher Drogendealer festnehmen.

Zunächst hatten Zivilfahnder der OE City der Kasseler Polizei am Nachmittag in der Fußgängerzone ein Drogengeschäft beobachtet, wobei ihnen der Verkäufer bereits wegen Handels mit Betäubungsmitteln bekannt war. Den Verdächtigen konnten sie anschließend gegen 15:00 Uhr am Martinsplatz stoppen. Bei der Durchsuchung des 31-jährigen Mannes fanden sie mehrere verkaufsfertige Plomben Marihuana, verschreibungspflichtige Medikamente, die er offenbar ebenfalls verkaufen wollte und mutmaßliches Drogengeld in szenetypischer Stückelung. Da der Festgenommene mit algerischer Staatsangehörigkeit, der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel lebt, im Verdacht steht, sich durch wiederholten Handel eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen, muss er sich nun wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis verantworten.

Eine Passantin, die die Festnahme am Martinsplatz beobachtet hatte, gab nur wenige Minuten später den entscheidenden Hinweis auf zwei weiteren Drogendealer. Die beiden Männer hatten sie in der Unteren Königsstraße angesprochen und ihr Marihuana im Wert von 80 Euro zum Kauf angeboten. Die gute Personenbeschreibung der Zeugin und die Tatsache, dass sich uniformierte Beamte der OE City in unmittelbarer Nähe befanden, führten schnell zum Erfolg: Gegen 15:30 Uhr nahmen die Polizisten mit Unterstützung der Stadtpolizei an der Stern-Kreuzung einen 18-Jährigen fest. Sein mutmaßlicher Komplize, ein 26 Jahre alter Mann, gab bei Erblicken der Polizei noch Fersengeld, konnte aber nach kurzer Verfolgung ebenfalls gestellt werden. Bei den beiden Männern mit tunesischer Staatsangehörigkeit, die bereits polizeibekannt sind und aktuell keine Meldeadresse haben, wurde neben 14 Verkaufseinheiten Cannabis über 300 Euro mutmaßliches Drogengeld beschlagnahmt. Sie stehen im Verdacht, arbeitsteilig Handel mit Cannabis betrieben zu haben. Da eine Überprüfung des 26-Jährigen ergab, dass er vollziehbar ausreisepflichtig ist, wurde er nach seiner Festnahme in eine Abschiebehafteinrichtung gebracht. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

