Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brachialer Einbruch in Juwelier- und Modegeschäft; Täter richten hohen Schaden an: Zeugen in Wilhelmsstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Mode- und ein angrenzenden Juweliergeschäft in der Wilhelmsstraße, Ecke Neue Fahrt, in Kassel eingebrochen und haben durch ihr brachiales Vorgehen einen hohen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich angerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Einbrecher zunächst eine Seitentür des Modegeschäfts gewaltsam aufgebrochen. Anschließend stemmten die Täter mit schwerem Gerät eine massive Wand auf und stiegen durch das entstandene Loch in die angrenzenden Geschäftsräume des Juweliergeschäfts ein. Dort öffneten sie gewaltsam eine Tür zum Verkaufsraum, zerstörten mehrere Glasvitrinen und entwendeten hochwertige Schmuckstücke in bislang noch nicht bekannter Anzahl. Hierbei lösten sie um 23:27 Uhr die Alarmanlage des Geschäfts aus und ergriffen auf dem Einstiegsweg die Flucht nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise. Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der beiden Geschäfte beobachtet hat und Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

