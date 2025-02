Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann bei Straßenraub in Annastraße schwer verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zu einem Straßenraub auf einen 44-jährigen Mann ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3:30 Uhr in einem Hinterhof in der Annastraße in Kassel gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Opfer aus Kassel zu dieser Zeit nach einem Kneipenbesuch auf der Friedrich-Ebert-Straße allein auf dem Heimweg. Nachdem er über den Platz der 11 Frauen und durch einen Torbogen gegangen war, wurde er plötzlich in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses von hinten angegriffen. Der bislang unbekannte Täter soll dem 44-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, bis er zu Boden ging und anschließend auf ihn eingetreten haben. Nachdem der Unbekannte die Geldbörse sowie das Handy aus der Hosentasche des Opfers genommen hatte, flüchtete er unerkannt. Der am Boden liegende Mann hatte sich bei dem Raub unter anderem einen Beinbruch zugezogen, weshalb er sich nicht bewegen konnte. Erst durch Hilferufe war eine Anwohnerin auf den Verletzten aufmerksam geworden, die den Rettungsdienst alarmierte. Der 44-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die in der Nacht eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit zahlreichen Streifen verlief bislang ohne Erfolg. Es soll sich um einen 30 bis 35 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der Deutsch ohne Akzent sprach und weiße Schuhe trug.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben und den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell