POL-KS: Korrekturmeldung zum Einbruch in Bunkerwohnung: 29-Jähriger ebenfalls in Haft, nicht 38-Jähriger

Kassel (ots) - Kassel: Am späten Donnerstagabend fiel Polizeibeamten auf der Heinrich-Schütz-Allee ein Audi A3 mit gestohlenen Kennzeichen auf. Bei der geplanten Kontrolle flüchteten die drei Fahrzeuginsassen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, zwei weitere konnten in die nahe gelegene Dönche entkommen. An dem auffälligen Fahrzeug befanden sich Kennzeichen, ...

mehr