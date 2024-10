Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Räuber in die Flucht geschlagen

Auf die Tasche und die Tageseinnahmen eines Busfahrers hatte es am Montagnacht in Giengen an der Brenz ein Unbekannter abgesehen.

Ulm (ots)

Der 46-Jährige hatte gegen 22.45 Uhr seinen Fahrdienst beendet. Den Linienbus stellte er am Bahnhof in Giengen ab. Beim Verlassen des Busses wurde der 46-Jährige von einem Unbekannten angesprochen. Der trat plötzlich in den Fahrerraum heran und forderte von dem Busfahrer unter Vorhalt eines Messers Geld. Erst nach dem der 46-Jährige lautstark verneinte Geld zu haben, seine Tasche nach dem Räuber schmiss und auch nach ihm trat, flüchtet der Unbekannte ohne Beute. Ihn sucht jetzt die Polizei. Der Angegriffene beschrieb den Räuber als einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der ca. 1,65 bis 1,70 m groß ist. Er ist von kräftiger Statur mit leichtem Bauchansatz. Der Täter hat kurze schwarze und teils graumelierte Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer blaue Jacke und darunter trug er einen grünen Pullover. Der Unbekannte sprach wenig deutsch, er dürfte mutmaßlich aus dem Balkan stammen. Der Busfahrer blieb unverletzt. Sofort nach der Tat wählte der 46-Jährige den Notruf. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb jedoch unentdeckt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Mann kennen, ihn gesehen haben oder sonst Hinweise auf ihn geben können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Heidenheim unter der Tel. 07321/3220.

++++1960935

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell