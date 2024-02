Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall in Kirchhatten und zieht sich Verletzungen zu

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstag, 01. Februar 2024, 14:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Kirchhatten verursacht und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Der 46-jährige Oldenburger befuhr mit einem Kombi die Munderloher Straße und erkannte das Abschleppfahrzeug eines vor ihm an der Einmündung zur Hauptstraße wartenden 22-Jährigen aus Delmenhorst zu spät. Um ein Auffahren zu verhindern, wich er nach links in den Gegenverkehr aus und kollidierte mit einem massiven Wegweiser.

Am Kombi entstanden erhebliche Frontschäden. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper. Zunächst kümmerte sich die Besatzung eines zufällig am Unfallort vorbeikommenden Krankentransportwagens um den Mann, später wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Da im Gespräch mit ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, boten die Beamten der Polizei dem 46-Jährigen einen Atemalkoholtest an, der einen Wert von 0,76 Promille ergab. Sie werteten das Nichterkennen des stehenden Abschleppfahrzeugs als Ausfallerscheinung und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

