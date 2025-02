Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Raubüberfall auf Bäckereigeschäft in Leuschnerstraße: Tatverdächtiger ermittelt und nun in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Niederzwehren: Den Ermittlern des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 ist ein Ermittlungserfolg zu einem Raubüberfall auf ein Bäckereigeschäft in der Leuschnerstraße in Kassel gelungen, der sich am 17. Juni des vergangenen Jahres ereignete (das Polizeipräsidium Nordhessen berichtete unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5803497 über den Fall). Infolge der Auswertung von Beweismitteln und aufgrund von Zeugenaussagen konnte nun ein dringender Tatverdacht gegen einen 27-Jährigen aus Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit begründet werden, woraufhin die Staatsanwaltschaft Kassel ein Antrag auf Untersuchungshaft gegen den Mann stellte. Ein Richter erließ den Haftbefehl, weshalb der Verdächtige am vergangenen Donnerstag in Kassel festgenommen wurde. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 27-Jährige steht im Verdacht, die Bäckerei am 17. Juni 2024, gegen 17:30 Uhr, betreten und unter Vorhalt eines Messers von der Angestellten das Öffnen der Kasse gefordert zu haben. Anschließend soll er Bargeld aus der Kasse genommen und die Flucht ergriffen haben. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen gelang es den Kriminalbeamten, Überwachungskameras im weiteren Umfeld des Tatorts ausfindig zu machen, die den mutmaßlichen Räuber auf seiner Flucht gefilmt hatten. So gelang es ihnen, den bereits bei der Polizei bekannten 27-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Durch weitere Ermittlungen im Umfeld des Mannes konnte der Verdacht gegen ihn nun erhärtet werden, was zur Erwirkung des Untersuchungshaftbefehls durch die Staatsanwaltschaft führte. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

