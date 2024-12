POL-HS: Opel Astra gestohlen

Geilenkirchen-Nierstraß (ots) - In der Müncherather Straße schlugen unbekannte Personen zwischen Montag (16. Dezember), 17.30 Uhr, und Dienstag (17. Dezember), 08.40 Uhr, die Scheibe der Fahrertür eines Lkw ein und verschafften sich so Zutritt in die Fahrerkabine. Sie öffneten dort unter anderem den Sicherungskasten. Außerdem bogen sie gewaltsam ein Ablagefach unter der Ladefläche auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht ...

