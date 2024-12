Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Lebensmitteldiscounter

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Gegen 20.45 Uhr kam es am Dienstagabend (17. Dezember) zu einem bewaffneten Raub auf einen am Grenzweg ansässigen Lebensmitteldiscounter. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin dem Unbekannten das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 20 bis 21 Jahre alt, zirka 165 bis 170 Zentimeter groß und dünn. Er hatte ein afrikanisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, sprach englisch und trug eine Jogginghose sowie dunkle Oberbekleidung und dunkle Schuhe. Zudem maskierte er sich mit einem schwarzen Tuch, das er bis über die Nase zog. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

