POL-GT: Vermisster 13-jähriger Gütersloher wieder da!

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Eine bislang unbekannte Trickdiebin hatte am Mittwochvormittag (10.07., 11.50 Uhr) im Ortsteil Stukenbrock einem Mann seine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen nach verwickelte die Frau den 68-jährigen Mann an der Einmündung Hauptstraße/ Bokelfenner Straße unvermittelt in ein Gespräch. Hierbei griff die Frau auch für einen ...

mehr