POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Heinsberg (ots) - Unbekannte verschafften sich Zugang in einen an der Westpromenade abgestellten Pkw und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. Dezember (Freitag), 16 Uhr, und dem 16. Dezember (Montag), 5 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

