Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw gerät auf der B 56 in den Gegenverkehr

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Am Dienstag (17. Dezember) kam es auf der B 56 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 14.50 Uhr war eine 38 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Pkw auf der B 56 aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Kleinkinder. In Höhe der Abfahrt Teveren geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und in den dortigen Grünstreifen. Als sie nach rechts auf die Fahrbahn zurücklenkte, stieß sie schließlich mit dem Wagen einer ihr entgegenkommenden 49-jährigen Heinsbergerin zusammen. Durch den Aufprall erlitt die Frau aus Heinsberg leichte Verletzungen. Die Mönchengladbacherin hingegen verletzte sich schwer. Beide Frauen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Kinder blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurden aber trotzdem auch zu weiteren Untersuchungen mit ihrer Mutter ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 56 zwischen der Abfahrt Gillrath und der Abfahrt Teveren gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell