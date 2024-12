Erkelenz (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet Erkelenz zu mehreren Einbrüchen in Keller. Zwischen Samstagmittag (14. Dezember) und Montagmorgen (16. Dezember) drangen unbekannte Täter gewaltsam in fünf Kellerräume von Mehrfamilienhäusern ein und verschafften sich Zutritt zu einzelnen Abteilen. Die Tatorte lagen in der Wilhelmstraße, in der Mühlenstraße, in der Theodor-Körner-Straße, Am ...

mehr