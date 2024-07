Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision im Einmündungsbereich

52-jährige Frau schwer verletzt

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Dienstag (23. Juli 2024) kam es gegen 13:35 Uhr an der Beecker Straße (L472) an der Anschlussstelle der Autobahn 3 (Elten Richtung Oberhausen) in Emmerich-Elten zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Frau aus den Niederlanden befuhr mit einem grauen VW Tiguan, in welchem sich auch eine 20-jährige Frau aus Emmerich befand, die Autobahnabfahrt und beabsichtigte nach links in Fahrtrichtung Emmerich-Elten abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 57-jährige Frau aus den Niederlanden mit einem Suzuki Wagon die L472 aus Fahrtrichtung Elten kommend. Die Frau hatte nach Angaben der 52-jährigen Fahrerin des grauen VW Tiguan, den Blinker nach rechts eingeschaltet. Dies nahm die Tiguan Fahrerin zum Anlass den Abbiegevorgang fortzusetzen, wodurch es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Die Frau verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die 20-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, während die Fahrerin des Suzuki Wagon unverletzt blieb. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell