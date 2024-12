Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Einbrüche in Keller

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet Erkelenz zu mehreren Einbrüchen in Keller. Zwischen Samstagmittag (14. Dezember) und Montagmorgen (16. Dezember) drangen unbekannte Täter gewaltsam in fünf Kellerräume von Mehrfamilienhäusern ein und verschafften sich Zutritt zu einzelnen Abteilen. Die Tatorte lagen in der Wilhelmstraße, in der Mühlenstraße, in der Theodor-Körner-Straße, Am Ziegelweiher sowie am Heinrich-Jansen-Weg. Sie erbeuteten Silberbesteck, Kleidung sowie einen E-Scooter. An einigen Tatorten gingen sie nach ersten Erkenntnissen leer aus. Die zuständige Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

