Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall zwischen E-Scooter und Pkw im Kreisverkehr

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Ein 16-Jähriger war am Montagmorgen (16. Dezember) mit seinem E-Scooter auf dem Weg zur Schule, als er gegen 07.45 Uhr die Straße Am Landabsatz befuhr und in den Kreisverkehr Am Landabsatz / Sophiastraße einfuhr. Als er gerade die erste Ausfahrt passiert hatte, fuhr ein dunkler Renault aus Richtung Sophiastraße / Mokwastraße kommend in den Kreisverkehr ein. Der Pkw touchierte dann mit der Front das Heck des E-Scooters, wodurch der Schüler auf die Fahrbahn stürzte. Der Pkw-Fahrer erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Nachdem dieser ihm versicherte, dass alles in Ordnung sei, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Später stellte der Jugendliche fest, dass er doch leicht verletzt war. Der Fahrer des Renault, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, war zirka 60 Jahre alt, etwa 150 Zentimeter groß und wirkte asiatisch. Er hatte eine kräftige Statur, einen dunklen Bart und war mit einem dunklen Poloshirt und einer Weste bekleidet. Die Polizei bittet nun den Renault Fahrer sich zu melden. Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

