Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Einfamilienhaus endet tödlich

Wegberg (ots)

In der Nacht zu Montag (16. Dezember) wurde gegen 2.40 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Buchenhain festgestellt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Dabei wurde im Gebäude eine Person tot aufgefunden. Ob es sich um die Bewohnerin des Hauses handelt, wird zurzeit ermittelt. Durch den Brand wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern zurzeit noch an.

