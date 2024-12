POL-HS: Wohnungseinbruch

Wegberg-Rickelrath (ots) - Am Sonntagabend (15. Dezember) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 22.45 Uhr über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Dülkener Straße informiert. Im Wohnzimmer eines 69 Jahre alten Anwohners war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr