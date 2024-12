Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Frau bestiehlt Seniorin nach Probearbeit

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Eine Seniorin gab in einer Zeitung eine Annonce auf, in der sie nach einer Pflegehilfe suchte. Daraufhin meldete sich eine bislang unbekannte Frau, die am vergangenen Freitag (13. Dezember) gegen 08.45 Uhr zu Probearbeiten Am Tripser Wäldchen erschien. Gegen 09.30 Uhr verließ die ältere Frau für etwa eine halbe Stunde das Haus. Als sie wiederkehrte, war die Unbekannte verschwunden und mit ihr der Goldschmuck. Die Tatverdächtige war etwa Ende Dreißig, zirka 165 Zentimeter groß und wirkte südeuropäisch. Sie hatte eine schlanke Statur und lange, zu einem Zopf gebundene Haare. Wer kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell