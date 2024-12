Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer SUV nach Verkehrsunfall gesucht

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Am Sonntagabend (15. Dezember) wollte ein 27-Jähriger gegen 22.25 Uhr am Kreisverkehr Gladbacher Straße / Erkelenzer Straße die Gladbacher Straße am Fußgängerüberweg überqueren. Zur gleichen Zeit näherte sich laut seinen Angaben ein schwarzer SUV auf der Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Am Heidehof. Der Fahrer soll dann dem Wassenberger per Handzeichen zu verstehen gegeben haben, dass er die Straße nun überqueren könne. Als er dies dann tat, habe ihn der SUV angefahren und sei danach geflüchtet. Der Fahrer sei etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen. Am Pkw wären Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht gewesen. Die Polizei bitte nun, dass sich der SUV-Fahrer meldet. Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

