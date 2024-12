Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 14.12.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Erkelenz-Gerderath - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen dem 12.12.2024 20:00 Uhr und dem 13.12.2024 04:15 Uhr drangen unbekannte Täter über die Kellertüre in ein Einfamilienhaus in Erkelenz-Gerderath auf er Blatesstraße ein. Was bei der Tat entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Wer kann Hinweise zur Identität der Personen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle:

Wegberg - Verkehrsunfall mit Elektroscooter

Am Freitagabend (13.Dezember) ereignete sich in der Passage Alt Berk ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 68-Jährige war fußläufig in der Passage Alt Berk unterwegs. Als er rechts um eine Ecke bog, kam ihm eine männliche Person auf einem hellgrünen Elektroscooter entgegen und stieß mit dem Lenker gegen den linken Oberarm des 68-Jährigen. Dieser kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Auch das Handy des 68-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Nachdem der 68-Jährige dem Fahrer auf dem Elektroscooter vermittelte unverletzt zu sein, setzte dieser seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der Fahrer des Elektroscooter war ca. 20 - 22 Jahre alt, ca. 160 cm bis 180 cm groß und hatte mittellange, lockige, braune Haare. Er trug eine Militärjacke und eine graue Hose. Wer kann Hinweise zur Identität der Personen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

i.A.

Dürrmann, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell