Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ladendiebstahl

Germersheim (ots)

Artikel im Wert von 75 EUR wurde in einem Einkaufsmarkt am Donnerstag den 7.11.2024 gegen 18 Uhr im Bereich der Friedrich - Ebert - Straße gestohlen. Der 48 - jährige Tatverdächtige hatte das Diebesgut in seiner Jacke deponiert und wollte die Kasse passieren ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst. Der Ladendieb stritt die Tat ab. Bei einer Überprüfung der Person durch die hinzugerufenen Polizeibeamten stellte sich heraus, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelte und gegen diesen bereits ein Hausverbot vorlag. Daher muss er sich nun wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch verantworten.

