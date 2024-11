Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Schulwegüberwachung

Bei einer Schulwegüberwachung am gestrigen Donnerstagmorgen (08.11.2024) in der Brühlstraße wurde festgestellt, dass an vielen Fahrrädern der Schülerinnen und Schülern die Beleuchtung nicht funktionierte. Die Polizei appelliert an die Eltern, Sorge dafür zu tragen, dass die Räder verkehrssicher sind. Gerade die Wintermonate mit Regen, Nebel und Schnee erschweren die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. Es ist wichtig, die Beleuchtung zu checken und auf eine gute Erkennbarkeit zu achten.

