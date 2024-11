POL-PDLD: Fahrt unter Drogeneinfluss

Maximiliansau (ots) - Während des Berufsverkehrs kontrollierten Beamte der Polizei Wörth das in Maximiliansau bestehende morgendliche Durchfahrtsverbot in der Eisenbahnstraße. In etwa zwei Stunden wurden insgesamt 42 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die Eisenbahnstraße widerrechtlich in Richtung Ortsmitte befuhren. Der Verstoß wird mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro geahndet. Die Polizei weist darauf hin, dass ...

