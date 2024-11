Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung auf der L549

Rheinzabern, L549 (ots)

Am Mittwochmorgen wurde von Beamten der PI Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L549 bei Rheinzabern in Fahrtrichtung Neupotz durchgeführt. In einer Stunde wurden neun zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer festgestellt. Der Spitzenreiter war mit 103 km/h bei erlaubten 70km/h unterwegs. Zudem mussten am dortigen Stoppschild vier Verstöße gegen das Haltgebot festgestellt und kostenpflichtig verwarnt werden.

