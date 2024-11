Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Elektroroller ohne Versicherung

Landau (ots)

Am 06.11.2024 wurde gegen 18:35 Uhr ein 48-jähriger Elektrorollerfahrer in der Hainbachstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Für das Gefährt bestand keine gültige Haftpflichtversicherung. Der Fahrer gab an, dass ihm die Notwendigkeit einer solchen Versicherung nicht bekannt war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

