Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrollen im Stadtgebiet

Germersheim (ots)

Gleich fünf Autofahrer waren am Donnerstag zwischen 9.40 und 11 Uhr im Bereich der Sondernheimer Straße zu schnell unterwegs gewesen. Polizeibeamte der PI Germersheim und des PP ELT hatten eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h lag der gemessene Höchstwert bei 88 km/h. Weiterhin wurden zwei Fahrzeuge wegen technischer Mängel beanstandet. Zudem wurde in der Rheinbrückenstraße in der Zeit von 11.45 bis 13.20 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet. Drei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Weitere drei Verkehrsteilnehmer hatten ein Mobiltelefon widerrechtlich benutzt.

