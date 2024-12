POL-HS: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw im Kreuzungsbereich

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - In der Von-Humboldt-Straße gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in eine Garage und entwendeten hieraus ein Pedelec sowie Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10. Dezember (Dienstag), 01.30 Uhr, und dem 11. Dezember (Mittwoch), 09.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

