POL-HS: Pedelec und Werkzeug aus Garage entwendet

Selfkant-Tüddern (ots) - Am Mittwoch (11. Dezember) verschafften sich Einbrecher im Tatzeitraum zwischen 10 Uhr und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem in der Straße Im Blumental gelegenen Haus und durchsuchten es nach Diebesgut. Sie erbeuteten dabei mehrere Gegenstände. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr