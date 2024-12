POL-HS: Mobiltelefon und Kreditkarte aus Kfz gestohlen

Erkelenz (ots) - Am 10. Dezember (Dienstag) verschwand im Tatzeitraum zwischen 06.30 Uhr und 15.30 Uhr ein Motorroller, der zuvor am Konrad-Adenauer-Platz abgestellt wurde. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

