POL-HS: Diebstahl eines BMW

Hückelhoven-Baal (ots) - Unbekannte Täter drangen am Montag, 9. Dezember, zwischen 6.15 Uhr und 18 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus an der Hegelstraße ein. Sie durchsuchten offenbar mehrere Räume nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt. Was sie entwendeten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

