POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß mit Laterne

Warendorf (ots) - Auto gegen Reh, Reh gegen Rad, Radler verletzt. So könnte man einen Verkehrsunfall zusammenfassen, bei dem am Donnerstag (14.03.2024, 19.15 Uhr) eine Radfahrerin in Ostbevern leicht verletzt wurde. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Emsdetten fuhr auf der L 588 in Fahrtrichtung Ostbevern, als sie mit einem Reh zusammenstieß, das auf die Straße lief. Durch die Kollision mit dem Auto, wurde das Tier auf ...

