Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Körperverletzung geflüchtet/Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

In einer Gaststätte an der Straße Markt kam es am Samstag (7. Dezember), gegen 22.30 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 21-jähriger Mann aus Hückelhoven stritt sich in der Gaststätte mit einem ihm unbekannten Mann und verließ kurz darauf die Örtlichkeit. Dabei folgte ihm der unbekannte Gast und schlug ihm draußen vor der Tür zweimal mit der Faust ins Gesicht. Dann flüchtete er und Zeugen des Vorfalls riefen einen Rettungswagen. Der Täter war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, etwa 65 Jahre alt, hatte graue Haare und trug einen grauen Bart. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den unbekannten Mann, sich zu melden. Auch Personen, die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu verständigen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell