Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Mittwoch, den 30.10.2024, kam es auf dem Parkplatz innerhalb der Einkaufsmärkte im Bereich der Straße "Maiwiese" in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 10:50 Uhr im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

