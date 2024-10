POL-PDTR: Brand eines Mehrfamilienhauses

Osburg (ots) - Am Samstag, den 26.10.2024 kam es in den frühen Abendstunden im Industriegebiet "Neuhaus" in Osburg zu einem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr als auch zu einer Sachbeschädigung in Form einer Brandstiftung. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde vermutlich durch einen oder ...

mehr