POL-ESW: Pressebericht 06.06.2024-2

Erneuter Pkw-Diebstahl; Unbekannte klauen Auto im Wert von 50.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Im Zuständigkeitsbereich der Eschweger Polizei ist es erneut zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw gekommen. Wie am Mittwochmittag angezeigt wurde, haben unbekannte Täter in Wanfried zugeschlagen und dort einen schwarzen Audi A 4 Avant im Wert von 50.000 Euro geklaut. An dem Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen IZ-AS 1316. Die Tat ereignete sich in der Karlstraße, die Tatzeit liegt zwischen Montag (03.06.24) 18.00 Uhr und Mittwoch (05.06.24) 12.30 Uhr. Hinweise nimmt hier wie auch in den zuletzt berichteten Kraftfahrzeugdiebstählen die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Nahkauf-Marktes in Niederhone ist am Donnerstag gegen 11.40 Uhr ein geparkter Audi Q3 von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Zeugen konnten den Vorfall noch beobachten und wollten den Verursacher auf sich aufmerksam machen. Dieser verließ letztlich aber doch die Unfallstelle, konnte an der Wohnanschrift dann von der Polizei angetroffen werden. Gegen den aus Eschwege stammenden 86-jährigen Verursacher richten sich jetzt die weiteren Unfallermittlungen. Neben einem Schaden von 1500 Euro an dem geparkten Audi Q3, entstand am Auto des Verursachers ebenfalls ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 07.20 Uhr und 12.40 Uhr im Paradiesweg in Witzenhausen einen grünen VW Caddy mutwillig beschädigt. Bei dem auf der Straße geparkten Wagen zerkratzten die Täter die Fahrerseite auf einer Länge von 2m, der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

