Polizei Eschwege

POL-ESW: Bedrohung nach Streitigkeiten

Eschwege (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am gestrigen Mittwoch gegen kurz nach 18 Uhr, nachdem ein 25-Jähriger einen 22-Jährigen vor einem Einkaufsmarkt in der Straße Wendische Mark in Eschwege bedroht haben soll. Laut Mitteilung eines Zeugen soll der 25-Jährige eine Schusswaffe mitgeführt und auch in der Hand gehalten haben. Diesem Vorfall ging ein Streit zwischen den Männern, die beide aus Eschwege kommen, zu Beginn dieser Woche voraus.

Der 25-Jährige flüchtete von dem Einkaufsmarkt in Richtung Innenstadt. Um eine mögliche Gefahr durch die Person und eine evtl. mitgeführte Schusswaffe zu vermeiden, fahndeten mehrere Streifen im Stadtgebiet nach dem Mann und konnten ihn schließlich am Rande der Innenstadt antreffen und widerstandslos festnehmen. Der 25-Jährige führte zu diesem Zeitpunkt keine Waffe bei sich, gab jedoch zu, eine Schreckschusswaffe zu besitzen, die später in seiner Wohnung sichergestellt werden konnte.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wie genau die Tat ablief und ob tatsächlich eine Waffe mitgeführt oder gar benutzt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Pressestelle Polizeidirektion Werra-Meißner, PHK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell