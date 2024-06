Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.06.2024

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf ist ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Tiguan, der auf der linken Fahrzeugseite im Bereich des hinteren Kotflügels und des hinteren Stoßfängers beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich 1500 Euro. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.28 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Infotafel; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Sontra ist am Mittwochmorgen eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte in Herleshausen in der Lauchröder Straße/Allee in einem Feldweg eine Infotafel des Werratalvereins beschädigt, in dem sie die Tafel gewaltsam aus der Bodenverankerung brachen. Der Sachaschaden beläuft sich auf 200 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Mittwoch (29.05.2024) und Mittwoch (05.06.2024) 10.04 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

2 x Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Heidelbergstraße in Herleshausen (OT Altefeld) haben Unbekannte einen schwarzen Opel Corsa mit einem spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite zerkratzt und dadurch einen Schaden von 2000 Euro verursacht. Der Vorfall wurde jetzt zur Anzeige gebracht, ereignete sich aber bereits letzte Woche Freitag (31.05.2024) zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr. Eine weitere Sachbeschädigung an Pkw ereignete sich außerdem in der Knappenstraße in Sontra. Hier zerkratzten Unbekannte die Fahrerseite eines Ford C-Max. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 16.45 und 18.45 Uhr. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Am Mittwochmorgen mussten die Beamten von Witzenhausen gegen 07.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung einschreiten, bei der ein stark alkoholisierter 35-Jähriger aus Witzenhausen in der Ermschwerder Straße einen 56-jährigen Mann ohne erkennbaren Grund angriff, mit Schlägen traktierte und zudem dessen Uhr beschädigte und Unterhemd zerriss. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen Aggressor (Alkoholtest über 2,7 Promille) zunächst in Gewahrsam, mussten den Mann aber später aufgrund seines Gesundheitszustandes dem psychiatrischen Krankenhaus zuführen. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

