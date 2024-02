Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Zwei Einbrüche in Vordertodtmoos - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 02.02.2024, kam es in Vordertodtmoos zu Einbrüchen in ein Hotel und eine Metzgerei. In beiden Fällen zogen der oder die Einbrecher ohne Beute wieder ab. In das Hotel waren die Täter über eine aufgebrochene Terrassentüre gelangt. Der Rezeptions- und Thekenbereich wurde durchwühlt. Ein Tresor hielt den Aufbruchsversuchen stand. An der Metzgerei wurde eine Lieferantentüre aufgehebelt. Dadurch fielen mehrere Metallstangen um. Womöglich durch den dadurch entstandenen Lärm abgeschreckt, ließ die Täterschaft von ihrem weiteren Vorhaben ab. Während der Eindringversuch in die Metzgerei im Laufe der Nacht passierte, geschah der Einbruch in das Hotel zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0.

