Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Festnahme und Inhaftierung eines mutmaßlichen Wohnungseinbrechers

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (15.03.2024) gelang der Polizei in Pinneberg die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Wohnungseinbrechers. Am Folgetag wurde der Beschuldigte dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt, in dessen Rahmen ein Haftbefehl verkündet und die Person im Anschluss in der Justizvollzugsanstalt inhaftiert wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein 26-jähriger Mann gegen 17:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rabenstraße. In der Wohnung entwendete er ein Smartphone und Flaschen mit alkoholischen Getränken.

Eine Anwohnerin im Haus bemerkte den Einbruch, alarmierte umgehend über den Notruf 110 die Polizei und teilte eine Beschreibung zur flüchtigen Person mit.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers in Pinneberg konnte in unmittelbarer Tatortnähe eine Person feststellen, die der Beschreibung entsprach und die die entwendeten Gegenstände mit sich führte. Es wurde eine vorläufige Festnahme ausgesprochen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Beschuldigte am Folgetag durch den Kriminaldauerdienst Pinneberg beim zuständigen Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Das Gericht erließ einen Haftbefehl und der 26-Jährige, der keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde der Justizvollzugsanstalt in Itzehoe zugeführt.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg führt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell