POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg-Beeck (ots) - Indem sie eine Tür aufhebelten, drangen ein unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am 7. Dezember (Samstag) und 13.30 Uhr am 8. Dezember (Sonntag) in ein Haus an der Straße Zum Ottenhof ein. Was bei der Tat entwendet wurde, wird noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

